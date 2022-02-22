"Не время оглядываться на санкции": Беглов и Бельский приветствуют признание Россией ДНР и ЛНР

Главы двух ветвей петербургской власти Александр Беглов и Александр Бельский выступили с консолидированным заявлением по поводу признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, которое состоялось накануне вечером. Глава петербургского правительства и спикер ЗакСа полностью разделяют позицию Владимира Путина по отношению к двум донбасским государственным образованиям. По словам авторов заявления, город готов оказывать помощь ДНР и ЛНР.

"Признание Донецкой и Луганской народных республик — прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав. <...> Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков — не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции", - говорится в тексте, опубликованном на сайте Смольного.

Напомним, что подписание указа Путин совместил с эмоциональной речью, растянувшейся на час, в которой он анализировал прошлое и будущее украинского государства и упрекал его руководство, среди прочего, в коррупции и нарушении прав человека. Подробнее об обстоятельствах признания двух республик читайте в материале ЗАКС.Ру.