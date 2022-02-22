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Новости 15:10

Совет Федерации единогласно поддержал ратифицикацию договоров с ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Совет Федерации единогласно поддержал ратифицикацию договоров с ДНР и ЛНР

На внеочередном заседании Совета Федерации собравшиеся сенаторы утвердили ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Как и в случае с депутатами Государственной думы, это было сделано единогласно. Еще раньше аналогичным образом повели себя парламенты ДНР и ЛНР. Трансляция заседания Совфеда велась на сайте этого законодательного органа.

Договоры имеют десятилетний срок действия и предусматривают автоматическое продление на пять лет.

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, открывающий возможность для размещения на Донбассе военных баз. Впрочем, пока, со слов руководства Министерства иностранных дел, вопрос о базах не обсуждается.


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