Совет Федерации единогласно поддержал ратифицикацию договоров с ДНР и ЛНР

На внеочередном заседании Совета Федерации собравшиеся сенаторы утвердили ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Как и в случае с депутатами Государственной думы, это было сделано единогласно. Еще раньше аналогичным образом повели себя парламенты ДНР и ЛНР. Трансляция заседания Совфеда велась на сайте этого законодательного органа.

Договоры имеют десятилетний срок действия и предусматривают автоматическое продление на пять лет.

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, открывающий возможность для размещения на Донбассе военных баз. Впрочем, пока, со слов руководства Министерства иностранных дел, вопрос о базах не обсуждается.