"Российское могущество будет прирастать могилками": "Партия мертвых" устроила антивоенный перфоманс

Активисты из незарегистрированной "Партии мертвых" провели на Пискаревском кладбище в Петербурге очередной характерный для себя перфоманс. Закрыв лица масками в виде черепов, демонстранты выразили протест против возможного начала российско-украинской войны, которую для них приблизило признание РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик накануне. На плакатах участники акции написали следующие слоганы: "Российское могущество будет прирастать могилками", "Мало им трупов", "Среди мертвых нет патриотов", "Мертвым война не нужна".

"Мертвые против войны, против агрессии живых под видом защиты мира. Как говорится, это нужно не мертвым, это нужно живым – Путину и его друзьям, фсбшникам, единороссам и прочим желающим побряцать оружием вокруг газовой трубы", - говорится в заявлении, сопровождающем фотоотчет об акции и опубликованном в Telegram-канале партии.

По мысли активистов, эскалация напряженности на украинском направлении может быть следствием несменяемости российской правящей верхушки. Во внешнеполитическом поведении последней "Партия мертвых" усматривает все меньше адекватности.

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин, произнеся часовую критическую речь о прошлом и настоящем Украины, подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, существующих с 2014 года. Днем позже обе палаты Федерального собрания единогласно поддержали ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с двумя республиками, не признанными подавляющим большинством государств мира.

фото: партия мертвых / Telegram