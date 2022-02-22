ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:13

"Российское могущество будет прирастать могилками": "Партия мертвых" устроила антивоенный перфоманс

фото ЗакС политика "Российское могущество будет прирастать могилками": "Партия мертвых" устроила антивоенный перфоманс

Активисты из незарегистрированной "Партии мертвых" провели на Пискаревском кладбище в Петербурге очередной характерный для себя перфоманс. Закрыв лица масками в виде черепов, демонстранты выразили протест против возможного начала российско-украинской войны, которую для них приблизило признание РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик накануне. На плакатах участники акции написали следующие слоганы: "Российское могущество будет прирастать могилками", "Мало им трупов", "Среди мертвых нет патриотов", "Мертвым война не нужна".

"Мертвые против войны, против агрессии живых под видом защиты мира. Как говорится, это нужно не мертвым, это нужно живым – Путину и его друзьям, фсбшникам, единороссам и прочим желающим побряцать оружием вокруг газовой трубы", - говорится в заявлении, сопровождающем фотоотчет об акции и опубликованном в Telegram-канале партии.

По мысли активистов, эскалация напряженности на украинском направлении может быть следствием несменяемости российской правящей верхушки. Во внешнеполитическом поведении последней "Партия мертвых" усматривает все меньше адекватности. 

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин, произнеся часовую критическую речь о прошлом и настоящем Украины, подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, существующих с 2014 года. Днем позже обе палаты Федерального собрания единогласно поддержали ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с двумя республиками, не признанными подавляющим большинством государств мира.

фото: партия мертвых / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама