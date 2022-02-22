У нового моста в Череповце появится стела с изображением вологодского губернатора

В Череповце открылось пешеходное движение по строящемуся третий год подряд мосту через реку Шексну.

"Сейчас готовность моста составляет 82%, завершаются общая сборка металлического пролетного строения и бетонирование проезжей части, работы идут точно по графику", - написал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В честь приближающегося завершения работ и появления долгожданной переправы возле нее установят две стелы, сообщает издание "7х7" со ссылкой на главу регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева. Одну из них украсит фотография, на которой запечатлена личная встреча Кувшинникова с президентом Владимиром Путиным: именно на ней решалась судьба будущей стройки.

Торжественная церемония открытия Архангельского моста намечена на август. Инфраструктурный объект призван обеспечить возможность кольцевого движения общественного транспорта в Череповце.