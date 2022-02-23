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Новости 18:00

МИД пообещал США "выверенный и чувствительный" ответ на новые санкции

фото ЗакС политика МИД пообещал США "выверенный и чувствительный" ответ на новые санкции

Российский МИД опубликовал заявление, представляющее собой реакцию на экономические санкции, которые минувшей ночью Минфин США ввел в отношении некоторых российских граждан и юрлиц в связи с признанием РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкции российское ведомство иронически называет "уже сто первыми по счету", отмечая их невысокую эффективность. Несмотря на это, РФ обещает выступить со встречным дипломатическим жестом, адекватным американскому.

"Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты. Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - говорится в тексте документа.

Предпринятые американцами санкционные меры внешнеполитическое ведомство воспринимает как бесполезный в случае с Россией шантаж.

Напомним, что американский Минфин объявил о введении ряда санкций вскоре после разрешения, которое Совфед дал Владимиру Путину на ввод войск в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Пакет мер коснулся сыновей высокопоставленных чиновников и силовиков, работающих в коммерческих структурах (Владимира Кириенко, Дениса Бортникова и Петра Фрадкова), ВЭБ и Промсвязьбанка, а также футбольного клуба ЦСКА. Накануне свои отдельные санкции ввели также Евросоюз, сосредоточившийся на депутатах Госдумы, которые одобрили признание ДНР и ЛНР, а также Великобритания, сфокусировавшаяся на близких к Кремлю бизнесменах-миллиардерах.


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