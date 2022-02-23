США ввели санкции против сыновей Кириенко, Бортникова и Фрадкова

Министерство финансов США в связи с последними действиями РФ на украинском направлении объявило о введении санкций против детей российской политической элиты. Речь идет о главе VK Group Владимире Кириенко (сыне первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко), зампреде правления ВТБ Денисе Бортникове (сыне главы ФСБ Александр Бортникова) и главе правления Промсвязьбанка Петре Фрадкове (сыне бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова). Под санкции попали сам Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, 42 их дочерние организации, а также футбольный клуб ЦСКА.

Решение американского Минфина объясняется признанием РФ самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в более широких границах, чем их де-факто контролируют сепаратисты. Помимо факта признания независимости Совфед накануне разрешил президенту использовать на Донбассе российские вооруженные силы.

Отметим, что накануне по тем же соображениям Евросоюз включил в санкционные списки 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц, прямо или косвенно связанных с действиями РФ на Донбассе (в том числе, телепропагандистов). В свою очередь, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и близких к Кремлю бизнесменов: Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко.