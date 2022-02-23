Турчак: Они на нас наложили санкции, а мы на их санкции наложили

Сенатор Андрей Турчак, прибывший на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, независимость которой на неделе признала РФ, встретился с местными начальниками и жителями. В финале своего разговора с общественностью секретарь генсовета "Единой России" взялся "разрядить обстановку", призвав собравшихся не беспокоиться из-за наложенных на Россию в последние дни санкций.

"Вы сказали - "наложили". Ну, наложили в квадрате. Сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции, а мы что сделали? А мы на их санкции наложили", - произнес российский политик на съемке, которую вел телеканал "Юнион".

Афористичная речь встретила одобрение в зале, выразившееся в улыбках и аплодисментах.

Напомним, что из-за признания Россией ДНР и ЛНР против отдельных чиновников, бизнесменов, телепропагандистов и банков ввели различные пакеты санкций Великобритания, Евросоюз и США. МИД пообещал дать на это "чувствительный" ответ.