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Новости 10:54

Петербургский ХК СКА в день начала войны выпустил афишу в милитари-стиле

фото ЗакС политика Петербургский ХК СКА в день начала войны выпустил афишу в милитари-стиле

Хоккейный клуб СКА из Петербурга 24 февраля разместил афишу товарищеского матча с екатеринбургским "Автомобилистом". Она выполнена в камуфляжной расцветке с фотографиями игроков в форме типа "милитари". 

Несколькими часами ранее армия России начала наносить удары по территории Украины. Она уничтожает военные аэродромы и другие объекты вооруженных сил. Минобороны РФ сообщило о подавлении средств противовоздушной обороны и выведении из строя военной инфраструктуры украинских авиабаз.

В погранслужбе Украины заявили об артиллерийских обстрелах территории и населенных пунктов страны вдоль государственной границы и нарушении российскими войсками государственной границы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.  

ХК СКА спонсируется "Газпромом".  Клубом руководят президент Геннадий Тимченко и генеральный директор Роман Ротенберг, он же - главный тренер команды.


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