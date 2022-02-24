Петербургский ХК СКА в день начала войны выпустил афишу в милитари-стиле

Хоккейный клуб СКА из Петербурга 24 февраля разместил афишу товарищеского матча с екатеринбургским "Автомобилистом". Она выполнена в камуфляжной расцветке с фотографиями игроков в форме типа "милитари".

Несколькими часами ранее армия России начала наносить удары по территории Украины. Она уничтожает военные аэродромы и другие объекты вооруженных сил. Минобороны РФ сообщило о подавлении средств противовоздушной обороны и выведении из строя военной инфраструктуры украинских авиабаз.

В погранслужбе Украины заявили об артиллерийских обстрелах территории и населенных пунктов страны вдоль государственной границы и нарушении российскими войсками государственной границы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

ХК СКА спонсируется "Газпромом". Клубом руководят президент Геннадий Тимченко и генеральный директор Роман Ротенберг, он же - главный тренер команды.