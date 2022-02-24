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Новости 17:17

"Яблочники" подали в Смольный уведомление об антивоенном митинге на площади Ленина

фото ЗакС политика "Яблочники" подали в Смольный уведомление об антивоенном митинге на площади Ленина

В администрацию Калининского района Петербурга поступило заявление о проведение митинга 2 марта против военных действий на территории Украины. Уведомление подали депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Александр Шишлов, а также сопредседатель партии Анатолий Голов. Текст уведомления Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале. 

"Яблочники" хотят собраться на площади Ленина возле Финляндского вокзала. В заявке они указали, что акцию посетят не более 500 человек.

Ранее петербургские оппозиционеры подали заявление о проведении митинга 7 марта, на котором планируют собрать около двух тысяч человек. Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что подобную акцию нужно проводить как можно быстрее. 

- Мы считаем, что 7 марта - это поздно. Одно другому совершенно не мешает. Мы постарались воспользоваться нормами закона, которые позволяют без всяких неопределенностей в отсчете сроков. События развиваются настолько стремительно. Я боюсь, что одной акции будет недостаточно, - сказал Вишневский. 

Депутат добавил, что какого-либо согласия от властей не требуется, поскольку площадь перед Финляндским вокзалом является гайд-парком. 

Накануне на Дворцовой площади прошел многочисленный флешмоб, участники которого выступали в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В Смольном заявили, что перформанс не был согласован с властями. 

Константин Леньков


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