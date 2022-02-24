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Новости 17:20

Матвиенко о ситуации на Украине: Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах

фото ЗакС политика Матвиенко о ситуации на Украине: Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вслед за остальными российскими политиками высказалась о ситуации на Украине, куда утром 24 февраля вошли войска России, делится РИА "Новости".

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на её месторождения нефти и газа и многое другое, - вот этого нельзя допустить", - сделала соответствующее заявление Матвиенко.

Председателю Совфеда вторит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, утверждающая, что "спецоперация на Украине - это не начало войны, это окончание войны", а также кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявивший, что "в идеале Украину следует зачистить от нацистов".

Старт "специальной военной операции" на Украине российский президент Владимир Путин дал ранним утром четверга, 24 февраля. 


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