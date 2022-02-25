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Новости 14:32

Активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за баннер "Нет войне" над Фонтанкой

фото ЗакС политика Активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за баннер "Нет войне" над Фонтанкой

Октябрьский районный суд Петербурга 25 февраля оштрафовал участницу "Восьмой инициативной группы" Евгению Сметанкину на 20 тысяч рублей, сообщила ЗАКС.Ру активистка. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за акцию с баннером "Нет войне" над Фонтанкой. 

Сметанкина рассказала ЗАКС.Ру, что силовики смогли вычислить ее по камерам видеонаблюдения. В суде ее представляла защитница Мария Малышева. Активистка намерена обжаловать постановление. Она добавила, что не отрицает, что вывешивала плакат, но не признает вину. 

Напомним, антивоенный баннер над Фонтанкой вывесили утром 23 февраля. Авторы приурочили перфоманс к "традиционному милитаристскому празднику" и российской агрессии в отношении к Украине. Сметанкину, как одну из предполагаемых участников акции, задержали на следующий день на рабочем месте. Ночь перед судом она провела во 2-м отделе полиции. 

В Петербурге днем 24 февраля задержали более десяти человек за антивоенные одиночные пикеты. Так, у станции метро "Гостиный двор" задержали члена "Молодежного яблока" Никиту Чиркова с плакатом "Нет войне". За такой же плакат полицейские задержали мужчину неподалеку от ТРЦ "Галерея". Позже вечером массовые задержания прошли на антивоенной акции на Невском проспекте.

Константин Леньков


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