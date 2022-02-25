Московская мэрия отказалась согласовать проведение "Марша мира"

Заявители "Марша мира" получили отказ московской мэрии в проведении мероприятия, сообщил 25 февраля Znak.com. Информацию об этом изданию предоставила одна из заявителей шествия представитель московского отделения партии ПАРНАС Софья Алексеева.

На вопрос о возможности проведения акции без согласования Алексеева сказала, что не может отвечать за соратников. Сама она намерена "руководствоваться законодательством РФ и здравым смыслом".

Организаторы "Марша мира" планировали пройти по улицам Москвы от Белорусского вокзала до Лубянской площади 5 марта. Заявление на проведение акции подали 22 февраля члены Партии народной свободы (ПАРНАС) вместе с активистами Дмитрием "Энтео" Цорионовым и Алексеем Миняйло. В тот момент боевые действия на Украине еще не начались, поэтому организаторы называли целью мероприятия стремление выразить отношение москвичей к возможной войне с соседним государством. Предполагаемую численность участников шествия организаторы оценили в 150 тысяч человек.

Боевые действия на Украине идут с утра 24 февраля. Накануне Владимир Путин объяснил их необходимость "рисками в сфере безопасности". Сегодня он обратился к украинским военным с призывом "взять власть в свои руки", назвав при этом руководство их страны "шайкой наркоманов и неонацистов".