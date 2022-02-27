Задержания протестующих в Петербурге продолжаются

Разрозненные группы протестующих с лозунгами "Нет войне" продолжают шествие по центру Петербурга. Так, большая толпа в несколько сотен человек смогла пройти по Потемкинской улице. Позже эта группа вышла на Литейный, где протестующих вновь нагнали сотрудники правоохранительных органов и провели серию задержаний.

Небольшая группа в 100-150 участников протеста прошла по улице Маяковского. Люди читали стихи, скандировали антивоенные лозунги. Заметив двигающиеся к Невскому проспекту машины силовиков, протестующие свернули на ближайшие улицы и таким образом добрались до улицы Восстания.

Около 18:30 на углу 9-й Советской и Дегтярной улиц, где проводились очередные задержания, произошло ДТП, в результате которой у легкового автомобиля был поврежден бампер. По словам очевидцев, легковушка не смогла разъехаться на перекрестке с машиной Росгвардии.

Акция протеста против военной спецоперации на Украине началась в Петербурге возле Гостиного двора около четырех часов дня. Несогласованное мероприятие сопровождалось массовыми жесткими задержаниями. Часть людей ушла с Невского проспекта на Литейный, где тоже прошли задержания.