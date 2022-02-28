ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:53

Верховный суд оставил в силе ликвидацию "Мемориала"*

фото ЗакС политика Верховный суд оставил в силе ликвидацию "Мемориала"*

Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал"*, принятое в конце декабря по иску Генпрокуратуры. Таким образом, 28 февраля оно вступило в законную силу, о чем сообщило само правозащитное общество.

Для адвоката Генри Резника, с которым на выходе из здания суда поговорила "Новая газета", отклонение апелляции стало "приглашением к жизни в другой стране", а именно приглашением в авторитарную диктатуру.

Напомним, что у Генпрокуратуры к "Мемориалу"* было сразу несколько претензий. Помимо того, что правозащитники не маркировали свой контент как иноагенты, они еще, с точки зрения силовиков, "спекулировали на теме политических репрессий". Звучало на суде и то соображение, что "Мемориал"* прямо или косвенно поддерживает экстремистов и террористов, включая в свои списки политзаключенных лиц, которые наделены в РФ этим статусом.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама