Верховный суд оставил в силе ликвидацию "Мемориала"*

Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал"*, принятое в конце декабря по иску Генпрокуратуры. Таким образом, 28 февраля оно вступило в законную силу, о чем сообщило само правозащитное общество.

Для адвоката Генри Резника, с которым на выходе из здания суда поговорила "Новая газета", отклонение апелляции стало "приглашением к жизни в другой стране", а именно приглашением в авторитарную диктатуру.

Напомним, что у Генпрокуратуры к "Мемориалу"* было сразу несколько претензий. Помимо того, что правозащитники не маркировали свой контент как иноагенты, они еще, с точки зрения силовиков, "спекулировали на теме политических репрессий". Звучало на суде и то соображение, что "Мемориал"* прямо или косвенно поддерживает экстремистов и террористов, включая в свои списки политзаключенных лиц, которые наделены в РФ этим статусом.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента