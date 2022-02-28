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Смольный сообщил об "абсолютном" рекорде по вывозу снега

фото ЗакС политика Смольный сообщил об "абсолютном" рекорде по вывозу снега

С начала зимы снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли более четырех миллионов кубометров зимних осадков, сообщила 28 февраля пресс-служба губернатора. Это абсолютный рекорд с 2012 года, уточнили в Смольном.

Прошлой зимой с улиц города вывезли 1,852 миллиона кубометров снега, указали чиновники. Как отметили в пресс-службе, в нынешнем сезоне первый миллион кубометров собрали в середине декабря, "а в январе эта цифра увеличилась до трех миллионов".

"Снежные пункты работают с максимальной нагрузкой. Зимний сезон не закончен. Важно сохранить отработанный алгоритм уборки улиц, вывоза и утилизации снега", — цитируют в Смольном губернатора Александра Беглова. Всего, как сообщают в Смольном, в последние недели пункты "Водоканала" принимают приблизительно по 23 тысячи кубометров снега ежесуточно.


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