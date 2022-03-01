Роспотребнадзор смягчил противоэпидемические рекомендации: социальная дистанция больше не нужна

Руководство Роспотребнадзора обновило свои методические рекомендации относительно противодействия коронавирусной инфекции, озаглавив сам документ как смягчающий противоэпидемические меры. С 1 марта ведомство считает целесообразным отменить обязательное социальное дистанцирование в публичных местах, таких, как театры, кинотеатры, музеи и все заведения общепита. Таким образом, чиновники предлагают исключить из обихода нормативы заполняемости того или иного помещения.

"Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", - вкратце говорится о новых подходах к борьбе с коронавирусом на сайте ведомства.

Отметим, что ранее в наступившем году Роспотребнадзор счел излишним ношение в общественных местах перчаток. Впрочем, в течение почти двух лет пандемии это требование и так массово не соблюдалось.