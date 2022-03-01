Беглов рассказал Путину о новых стационарах, трамваях и обманутых дольщиках

Президент Владимир Путин 1 марта провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города отчитался перед Путиным об успехах в снижении заболеваемости коронавируса, а также рассказал о планах реализации транспортной реформы и решении проблем обманутых дольщиков.

Беглов доложил, что за полтора года в Петербурге удалось построить четыре стационара на 1,4 тысячи коек и пообещал, что к концу 2022 года построят еще один стационар на 400 коек, и общее количество мест достигнет 2200. Откуда возьмется еще 400 мест — Беглов не уточнил.

Он также отчитался о ходе модернизации системы городского общественного транспорта. В частности, о покупке 950 новых вагонов метро за 96 млрд рублей. Кроме того, город закупит 339 трамваев и 389 троллейбусов, которые должны появиться на улицах города до конца 2023 года. В 2023 году в Петербурге начнут строить автобусный парк на 400 электробусов. Беглов также высказался о транспортной реформе.

"Владимир Владимирович, Вы хорошо знаете, что такое маршрутки и какое безобразие творится там: пенсионеров не пускают, ветеранов не пускают, платите полным рублем. И потом, между нами говоря, это нал чистый", - сказал Беглов на встрече с Путиным.

Реформа подразумевает замену маршруток на комфортный современный транспорт. Также город начнет получать деньги напрямую, а не через транспортную компанию, как это было раньше. Это, по словам Беглова позволит создать единый тариф и позволить льготникам передвигаться по городу при помощи льготных карт на всех видах транспорта.

Обсудили и вопрос аварийного жилья и нехватку социальной инфраструктуры в новых районах. Беглов заявил, что практически решил вопрос с недостроенными соцобъектами — в городе их осталось восемь. Губернатор заявил, что в 2023 году все пострадавшие дольщики и жители "проблемных домов" получат ключи от нового жилья. "Жулики", которые не выполнили обязательств по строительству, по словам губернатора, сейчас находятся под следствием или в бегах.

Об успехах в уборке снега с улиц Петербурга или о последствиях "мусорной реформы" губернатор решил не докладывать.

Константин Леньков, фото: kremlin.ru