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Новости 12:06

Резник на суде выступил в поддержку депутатов, пришедших в Заксобрание со значком "Нет войне"

фото ЗакС политика Резник на суде выступил в поддержку депутатов, пришедших в Заксобрание со значком "Нет войне"

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 2 марта на заседании Октябрьского районного суда выступил в поддержку депутатов от "Яблока", которые пришли на пленарное заседание городского парламента со значками "Нет войне". 

Резник напомнил, что из-за домашнего ареста и решений суда он не смог принять участие в выборах депутатов ЗакСа. Он решил выступить в зале суда с заявлением. 

- Сегодня, если бы незаконные действия, я должен быть в Законодательном собрании Петербурга. Я считаю своим долгом…Поскольку мне не сделать это там, придется здесь. Я считаю своим долгом поддержать тех депутатов, которые пришли сегодня на заседание парламента со значками "Нет войне", - заявил Резник. 

Судья Елена Сергеева сделала замечание депутату. 

Напомним, Резника судят по "наркотической статье". Его обвиняют в покупке 18,2 грамм растительного наркотика. Из-за домашнего ареста на время следствия он не смог переизбраться в ЗакС. Следователь запретил ему встречаться с нотариусом для подготовки документов. Позже Горсуд признал запрет незаконным. 

Константин Леньков


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Резник Максим Львович

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