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Новости 16:17

Активиста арестовали на 8 суток за баннер с цитатой Немцова про Путина

фото ЗакС политика Активиста арестовали на 8 суток за баннер с цитатой Немцова про Путина

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал сторонника бессрочного протеста Андрея Карелина на 8 суток за баннер с цитатой оппозиционера Бориса Немцова про президента Владимира Путина, сообщил ЗАКС.Ру защитник Карелина. 

Суд признал Карелина виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за вывешенный баннер с Аничкова моста в годовщину убийства Немцова. 

В суде активист вину не признал, но не отрицал факт размещения баннера. На заседании он заявил, что хотел выразить свое отношение к решению Путина начать "специальную военную операцию" на территории Украины. Действия президента Карелин назвал "преступными". 

Напомним, в середине февраля Карелин вывесил баннер в поддержку канских подростков. За ту акцию его оштрафовали на 20 тысяч рублей. 

Путин объявил о проведении "спецоперации" на Украине 24 февраля. В крупных городах России ежедневно проходят антивоенные акции. В Петербурге на митингах за это время задержали более двух тысяч человек. Помимо собраний, активисты расклеивают антивоенную агитацию и вывешивают баннеры.

Фото: Telegram/ ПЬЯTNIЦА


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