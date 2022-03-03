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Новости 20:22

В "Лукойле" выступили за прекращение конфликта на Украине

фото ЗакС политика В "Лукойле" выступили за прекращение конфликта на Украине

Совет директоров "Лукойла" выпустил 3 марта заявление в связи со "специальной военной операцией" России на Украине. Текст заявления доступен на сайте компании.

В заявлении высказывается "озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия". "Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", — говорится в сообщении на сайте.

Ранее МВД и Генпрокуратура выступили с предостережениями от участия в несанкционированных акциях против спецоперации на Украине. В свою очередь, депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Андрей Луговой (оба состоят во фракции ЛДПР) внесли законопроект с предложением отправлять задержанных на таких мероприятиях на Донбасс.

Фото: pixabay


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