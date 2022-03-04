"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит аккаунты в соцсетях

Радиостанция "Эхо Москвы" заявила 4 марта об удалении корпоративных аккаунтов в соцсетях и отключении сайта. Такое решение вызвано ликвидацией СМИ, говорится в Telegram-канале станции.

Ранее Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции. В ответ главный редактор Алексей Венедиктов заявил о намерении миноритарных акционеров обратиться в суд с целью оспорить ликвидацию.

Минувшей ночью перестали открываться сайты ряда СМИ. Позже Роскомнадзор заявил об их блокировке в связи с "целенаправленным размещением на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию" о спецоперации на Украине. Сегодня же издание The Village сообщило о закрытии российского офиса, а Znak.com уведомил о приостановке своей работы.