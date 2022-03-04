ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:02

"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит аккаунты в соцсетях

фото ЗакС политика "Эхо Москвы" отключит сайт и удалит аккаунты в соцсетях

Радиостанция "Эхо Москвы" заявила 4 марта об удалении корпоративных аккаунтов в соцсетях и отключении сайта. Такое решение вызвано ликвидацией СМИ, говорится в Telegram-канале станции.

Ранее Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции. В ответ главный редактор Алексей Венедиктов заявил о намерении миноритарных акционеров обратиться в суд с целью оспорить ликвидацию.

Минувшей ночью перестали открываться сайты ряда СМИ. Позже Роскомнадзор заявил об их блокировке в связи с "целенаправленным размещением на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию" о спецоперации на Украине. Сегодня же издание The Village сообщило о закрытии российского офиса, а Znak.com уведомил о приостановке своей работы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама