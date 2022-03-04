Подозреваемого в распылении перцового баллона в лицо силовика на акции протеста арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга 4 марта арестовал на два месяца участника пацифистской акции протеста у Гостиного двора Захара Татуйко, сообщили в пресс-службе судов.

Его обвиняют в насилии в отношении представителя власти (ч. ст. 318 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Представитель Татуйко в суде настаивал на избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что Татуйко во время несанкционированного митинга 2 марта распылил в лицо сотрудника полиции перцовый баллон, когда силовик задерживал другого участника митинга.

"Татуйко, с целью воспрепятствования исполнению Д. своих должностных обязанностей, схватил последнего за тело в области поясницы, после чего распылил содержимое перцового баллона в область лица Д., чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения в виде контактного дерматита, вызванного токсическим действием перцового баллона", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее Следственный комитет по Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного на акции мужчины. Он стал первым, которого привлекли к уголовной ответственности после пацифистских акций в Петербурге.

Сам молодой человек в содеянном раскаялся и попросил прощения у пострадавшего полицейского. Татуйко останется в СИЗО до 5 мая.

Напомним, после объявления президентом Владимиром Путиным "спецоперации" на Украине 24 февраля в крупных городах России ежедневно проходили несогласованные акции протеста. В Петербурге полиция ежедневно задерживала десятки и сотни участников таких акций.

Константин Леньков