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Новости 4 марта, 22:55

Международная ассоциация бокса отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов

фото ЗакС политика Международная ассоциация бокса отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов

Российские и белорусские боксеры не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), сообщила 4 марта организация. В опубликованном на сайте извещении также говорится о поддержке боксеров из Украины.

Согласно заявлению IBA, российских и белорусских спортсменов, а вместе с ними судей и официальных лиц запрещено приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу. "В тех случаях, когда это невозможно в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов, — отметили в ассоциации. — Это решение вступит в силу немедленно".

Кроме того, Совет директоров IBA одобрил отмену международных турниров, которые должны были пройти в 2022 году в России и Белоруссии.

На заявление ассоциации уже ответили в Федерации бокса России. Решение IBA там назвали неправомерным: "В сложившейся ситуации Федерация бокса России твёрдо придерживается позиции Олимпийского комитета России <...> — спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил. Федерация бокса России и всё боксёрское сообщество нашей страны глубоко убеждены в том, что любое решение, попирающее основы международного олимпийского движения, является неправомерным".

Ранее Международный олимпийский комитет призвал не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже стало известно о переносе чемпионата мира по волейболу из России, об отстранении от международных соревнований российских баскетбольных клубов и сборных, а также об отстранении сборных и команд по футболу.

Фото: pixabay


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