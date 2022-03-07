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Новости 16:50

Сайт журнала "Сноб" снова стал доступен в России

фото ЗакС политика Сайт журнала "Сноб" снова стал доступен в России

Официальный сайт издания "Сноб", оказавшийся 6 марта в числе пяти вновь заблокированных Роскомнадзором сайтов СМИ, на следующий день стал снова открываться без помощи VPN-сервисов на территории России. На это обратила внимание газета "Коммерсантъ". Проект "Сноб" исчез и из сервиса РКН для проверки ограничений для той или иной интернет-страницы. Вчерашняя блокировка объяснялась имевшейся на сайте журнала некорректной информации о действиях РФ на Украине.

Ранее из-за освещения военной спецоперации на Украине по требованию Генпрокуратуры была отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы". На прошлой неделе совет директоров "Эха" решил ее ликвидировать.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за дискредитацию армии и распространение фейков о ней. В Петербурге 7 марта в суд поступило первое такое дело, всего по России их уже насчитали несколько десятков.


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