Полиция не позволила активисткам с цветами пройтись по Невскому проспекту

Собравшиеся 8 марта на Невском проспекте участницы феминистской акции около трех часов дня планировали пройти от Гостиного двора в сторону Дворцовой площади. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в мероприятии принимало участие около 70 человек, в основном девушки с цветами.

Полиция, еще в начале встречи предупредившая участников о том, что мероприятие не было согласованно, перекрыла им путь около подземного перехода на углу с Думской улицей. Обратно к Гостиному двору после этого вернулись примерно 15 активистов, которые, впрочем, тоже вскоре разошлись. Во время мероприятия было задержано более 10 человек. В основном полиция забирала в автозак тех, кто разворачивал плакаты пацифистского содержания или выкрикивал лозунги.