Суд в Петербурге отказал следствию, поместив участника пацифистской акции под домашний арест

В рамках одного из уголовных дел, возбужденных по следам несанкционированных мартовских акций протеста в Петербурге, Октябрьский районный суд постановил поместить под домашний арест одного из его участников, Кирилла Королева. Он обвиняется в том, что в переулке Пирогова 6 марта толкнул сотрудника полиции, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Таким образом, суд отказал следствию, запрашивавшему для Королева помещение под стражу. Молодой человек в рамках избранной ему меры пресечения будет лишен права пользования средствами связи.

Напомним, что по статье 318 УК о применении силы к представителю власти по итогам акциии 6 марта возбудили как минимум два уголовных дела. В тот день в городе задержали несколько сотен демонстрантов. Некоторые из них безуспешно прятались от силовиков в кафе, а некоторые убегали по льду реки. К середине прошлого дня городские суды арестовали почти триста участников протестов 6 марта.