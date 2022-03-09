Вишневский пожаловался на двойника в Telegram

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал 9 марта о появлении фейкового Telegram-канала, который ведется от его имени. Парламентарий призвал сторонников помочь с блокировкой самозванцев.

"Появился фальшивый телеграм-канал якобы от моего имени, под названием "Борис Лазаревич Вишневский", — написал депутат. — Там еще и ведется "сбор денег на его развитие". Это фальшивка и провокация. В Telegram у меня только один канал — "ВишНевскоеВремя", никаких других я не веду".

Заметим, что это не первый случай появления "фальшивых Вишневских". Во время избирательной кампании 2021 года соперниками петербургского "яблочника" стали еще два Бориса Вишневских — соответственно, Геннадьевич и Иванович. Как сообщали СМИ, оба они сменили имена и фамилии перед выборами, а до того именовались Алексеем Геннадьевичем Шмелевым и Виктором Ивановичем Быковым. В итоге петербургский депутат смог пройти в новый состав Заксобрания, но не в Госдуму.