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Новости 18:18

Вишневский пожаловался на двойника в Telegram

фото ЗакС политика Вишневский пожаловался на двойника в Telegram

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал 9 марта о появлении фейкового Telegram-канала, который ведется от его имени. Парламентарий призвал сторонников помочь с блокировкой самозванцев.

"Появился фальшивый телеграм-канал якобы от моего имени, под названием "Борис Лазаревич Вишневский", — написал депутат. — Там еще и ведется "сбор денег на его развитие". Это фальшивка и провокация. В Telegram у меня только  один канал — "ВишНевскоеВремя", никаких других я не веду".

Заметим, что это не первый случай появления "фальшивых Вишневских". Во время избирательной кампании 2021 года соперниками петербургского "яблочника" стали еще два Бориса Вишневских — соответственно, Геннадьевич и Иванович. Как сообщали СМИ, оба они сменили имена и фамилии перед выборами, а до того именовались Алексеем Геннадьевичем Шмелевым и Виктором Ивановичем Быковым. В итоге петербургский депутат смог пройти в новый состав Заксобрания, но не в Госдуму. 


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