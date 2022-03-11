Петербург - снова впереди остальных регионов по суточной заболеваемости коронавирусом

В России за сутки выявили 50 743 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 488 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 674 человека (на девять больше, чем накануне). Сумели поправиться 151 210 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург (2595 случаев), за ним следуют Башкортостан (2501) и Свердловская область (2263). В Петербурге за минувшие сутки скончалось 40 человек с инфекцией (накануне – 41).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.