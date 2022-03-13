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Новости 11:44

Менее двух тысяч человек заразились ковидом за сутки в Петербурге

фото ЗакС политика Менее двух тысяч человек заразились ковидом за сутки в Петербурге

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом представил 13 марта сводку за прошедшие сутки. Согласно официальным данным, в Петербурге за последний день выявлено 1 923 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в городе выздоровели 1 182 человека, госпитализация потребовалась 82 пациентам. Коронавирус унес жизни 36 человек.

Всего по стране выявлено немногим менее 45 тысяч случаев коронавируса за сутки. Выздоровело более 128 тысяч пациентов, госпитализирован 3 191 человек. За прошедшие сутки скончалось 596 больных.


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