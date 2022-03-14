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Новости 16:58

Более 600 студентов и преподавателей СПбГУ выступили против отчислений из-за участия в протестах

фото ЗакС политика Более 600 студентов и преподавателей СПбГУ выступили против отчислений из-за участия в протестах

Учащиеся, а также преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета оставили свои подписи под воззванием о недопустимости отчислений студентов из-за их участия в протестных демонстрациях. На данный момент обращение поддержали свыше 600 человек.

По мнению авторов инициативы, руководству вуза нельзя ограничивать студентов в выражении своего мнения вне стен СПбГУ, подвергать их дискриминации и политически давить на них.

"Студент, выражающий свою гражданскую позицию без аффилиации с университетом, имеет на это полное право и не может быть привлечен за это к дисциплинарной ответственности. Отчисление студентов лишает их возможности не только продолжать обучение, но и приносить пользу своему университету, обществу и стране", - указывают авторы обращения.

В основном свои подписи под письмом оставили студенты, аспиранты и выпускники СПбГУ, однако в перечне присутствуют также имена не менее десяти научных сотрудников и преподавателей.

Ранее, напомним, в вузе подтвердили отзыв двух приказов об отчислении студентов ввиду прекращения их административного преследования.


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