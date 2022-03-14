В суды Петербурга поступило почти 4 тысяч протоколов об участии в мартовских протестах

Объединённая пресс-служба судов Петербурга представила обновлённые данные о количестве поступивших в инстанции протоколов по административным дела об участии в несанкционированных акциях протеста.

Так, по состоянию на 14 марта, всего в суды направили 3 997 дел, из которых рассмотрели 3 149. Как итог, 763 граждан отправили в спецприёмники, 2 147 получили штрафы, 84 - обязательные работы, 155 дел прекращено, 333 материалы возвращено, 235 - отложено.

Обжалованы при этом менее 10%, всего 317 постановлений.

Отметим, запланированная оппозицией на 13 марта акция фактически не состоялась из-за того, что силовики не позволили демонстрантам собраться, оперативно отправляя в автозаки всех без разбора.

ЗАКС.Ру рассказал, как прошёл вчерашний протест в Петербурге.