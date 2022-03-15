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Новости 9:59

Суд отправил в СИЗО жителя Москвы, заподозренного в госизмене

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО жителя Москвы, заподозренного в госизмене

В Москве Лефортовский райсуд поместил в следственный изолятор местного жителя Юрия Абрамова, которого подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), информирует пресс-служба столичных судов.

В СИЗО мужчине предстоит провести ближайшие два месяца. Ранее ТАСС писал, что ходатайство об аресте Абрамова суд рассмотрел ещё 2 марта, однако по какой-то причине судебная пресс-служба решила не писать об этом.

Какие-либо подробности о деле Абрамова на данный момент неизвестны. 

Мужчина стал первым обвиняемым по статье о госизмене после начала "специальной военной операции" на Украине. Добавим, что 27 февраля Генпрокуратура пригрозила подобными делами всем, кто перечислит какие-либо деньги украинским военным.


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