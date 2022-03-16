СК за 10 дней завершил расследование дел о нападении на силовика в ходе мартовской акции

В рекордно короткие сроки управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовных дел о нападении на силовика, возбуждённых после акции 6 марта, информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт об уголовных разбирательства по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), заведённых в отношении жителей Северной столицы Валерия Дубенюка и Кирилла Королёва. Первого суд ранее отправил в СИЗО, второго — под домашний арест.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения. Следственные органы дают жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка", — отчитались в петербургском СК.

Два уголовных дела в отношении Дубенюка и Королёва появились после того, как в ходе несанкционированной акции протеста против ситуации на Украине они попытались отбить одного из её участников от полицейского.