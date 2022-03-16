Адвокат Резника попросил суд разыскать телефон свидетеля, который снимал обыск

Октябрьский районный суд 16 марта продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Максима Резника, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Экс-парламентария обвиняют в якобы незаконном приобретении 18,2 грамма наркотика растительного происхождения.

Наркотики якобы обнаружили во время обыска у родственника экс-депутата, следует из обвинения. Мероприятие на свой телефон снимал один из правоохранителей Илья Шевчук. Он рассказал в суде, что позже его телефон утонул. Никаких документов и коробки не осталось, заявил Шевчук.

Адвокат Резника Михаил Пашинский на заседании 16 марта напомнил о том, что телефон как вещественное доказательство не должны были возвращать Шевчуку. Он предложил обратиться к телефонным операторам и узнать, какие номера правоохранитель открывал, когда они работали и с какими устройствами. Судья оставила вопрос открытым до следующего заседания.

На заседании 16 марта допросили новых свидетелей, в их числе сотрудники спецподразделения "Гром" Андрей Леонтьев и Иван Дубовик. Их показания была практически идентичны. Оба сообщили, что их к месту обыска привёз некий "водитель", у здания они пробыли в машине около 10-15 минут, а потом пошли в квартиру. Выходил ли кто-то из помещения кроме Резника и их самих, Леонтьев и Дубовик ответить затруднились. Также они оба не видели, чтобы экс-депутат что-то выкладывал из своей сумки.

Напомним, на прошлом заседании другой сотрудник "Грома" Сергей Колосов утверждал, что после прибытия на обыск его группа сразу прошла в здание. Также Колосов сообщил суду, что его группу привез и увез один из оперуполномоченных. Он сказал, что на "водителя" похож человек, которого суд допрашивал до него. Перед Колосовым на заседании выступал оперуполномоченный Андрей Исаев.

Судья 16 марта отложила рассмотрение дела Резника для вызова других свидетелей. Следующее заседание должно пройти 18 марта.

София Саттарова