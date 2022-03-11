Свидетели в деле Резника разошлись в показаниях

Фото Константина Ленькова

Октябрьский районный суд Петербурга 11 марта продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника, обвиняемого в приобретении наркотика, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В суде допросили старшего оперуполномоченного из отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрея Исаева. Он рассказал, что для обыска в квартире дальнего родственника экс-парламентария, где и был обнаружено запрещенное вещество, привёл понятых с улицы. По словам Исаева, этих мужчин он до этого никогда не видел.

Сами понятые Игорь Мальцев и Андрей Невзоров уже давали показания в суде. Они признались, что в прошлом имели отношение к МВД. В частности, Невзоров сказал, что в 2015 году работал оперативником в отделе по борьбе с наркотиками.

Исаев в суде 11 марта рассказал, что Резник во время обыска нервничал. Сославшись на свой многолетний опыт силовика, свидетель предположил, что экс-депутат якобы мог быть под воздействием чего-то:

⁃ На мой взгляд, он, возможно, находился в состоянии какого-либо опьянения: алкогольного или наркотического. Я работаю далеко не первый год и по внешнему виду людей можно зачастую сделать какие-то предположения.

Исаев рассказал, что видел, как Резник проводит манипуляции со своей сумкой на столе. После этого там появилась сначала одна, а затем вторая баночка, заявил свидетель. По его словам, другой сотрудник полиции Шевчук подошёл к столу и в перчатках поднял баночки, стал смотреть на просвет и всем демонстрировать. Уже после завершения обыска вещдоки упаковали, сообщил Исаев. По словам свидетеля, во время обыска баночки были под присмотром, входная дверь закрыта, а "вся группа" перемещалась вместе.

Оперуполномоченный утверждал, что никто кроме Резника квартиру во время обыска не покидал, только бойцы "Грома" чуть позже. Один из понятых ранее говорил, что кто-то выходил после Резника. Он предположил, что это был Исаев, но в протоколе указано, что тот присутствовал во время всего обыска. Показать Исаева на видео понятой не смог.

Исаеву показали видеозаписи с обыска. Адвокат Резника Михаил Пашинский попросил свидетеля озвучить, кто есть кто на записи, и показать себя. Последнего оперуполномоченный сделать не смог. Исаев отметил, что видео идёт около 20 минут, а обыск шёл несколько часов - видео не охватывает всего происходившего.

Также в суде допросили бойца "Грома" Сергея Колосова, который участвовал в обыске в качестве силовой поддержки. Он подтвердил, что вместе с другими бойцами ушёл из квартиры примерно через 40 минут. По его словам, кроме Резника при нем жильё никто не покидал. Однако, позже, отвечая на вопросы адвоката, он сообщил, что отвёз его группу обратно тот же, кто привёз. Это был мужчина, который был свидетелем до него, сказал Колосов.

⁃ Оперативник за рулем? - переспросил Пашинский.

⁃ Да, оперативник за рулем, - ответил боец "Грома".

⁃ А вы не познакомились? Представился как-то?

⁃ По-моему, Андрей. <…> Вот выходил, передо мной сотрудник был. По-моему, он был за рулем, - сказал Колосов.

До него на заседании допрашивали Исаева.

⁃ Обратно как добирались? - спросил Пашинский.

⁃ На той же "газели".

⁃ А за рулем кто был?

⁃ Тот же самый, - ответил свидетель.

Прокурор решила уточнить, не путает ли чего-то свидетель.

⁃ Когда я вас спросила: "Те, кто поднялись, за исключением Резника и вас, кто-то покидал квартиру?", вы на мой вопрос ответили, что никто не покидал. <…> А на вопрос адвоката вы говорите о том, что оперативник, который фактически находился в квартире, который вас привёз, потом уезжал. Все-таки покидал он квартиру или не покидал? - переспросила прокурор.

Колосов повторил, что оперативник повёз их группу спецназа обратно на базу.

⁃ Вы в этом уверены? - ещё раз просила прокурор.

Боец "Грома" молчал, а Пашинский и Резник обратили внимание судьи, что происходящее похоже на давление на свидетеля. Судья вопрос сняла. Уточнили у Колосова и то, как они входили в здание.

⁃ Приехали на место. Где машина остановилась? - продолжил допрос Пашинский.

⁃ Вот стоит дом, - начал показывать свидетель. - Набережная была… Мы встали и практически сразу пошли в подъезд.

На уточняющий вопрос он снова сказал, что в здание вошли практически сразу как приехали. Колосов не смог сообщить, откуда появились понятые.

Напомним, Резника задержали летом 2021 года, на следующий день после объявления выборов в Законодательное собрание. Он планировал снова выдвигаться в парламент. Резника отправили под домашний арест и запретили встречи с нотариусом, которые нужны были для подачи документов на выборы. Этот запрет сняли на следующий день после последнего дня голосования.

Следствие считает, что Резник якобы в неустановленном месте и у неустановленного человека приобрёл 18,2 грамма наркотика растительного происхождения. Это якобы обнаружили во время обыска у родственника экс-депутата, следует из обвинения. По версии следствия, Резник вероятно выложил запрещённое вещество в баночке из под "Ментос" во время обыска.

София Саттарова