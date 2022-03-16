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Новости 14:54

Двух студенток РЭУ им. Плеханова отчислили из-за публикаций о ситуации на Украине

фото ЗакС политика Двух студенток РЭУ им. Плеханова отчислили из-за публикаций о ситуации на Украине

Студентки РЭУ им. Плеханова Антонина Бегачева и Полина Лысенко более не смогут посещать занятия в визе ввиду своего отчисления: претензии у руководства университета вызвали их сториз в Instagram, в которых они делились мнением о ситуации на Украине, пишет "Новая газета".

В разговоре с журналистами издания сотрудница деканата вуза заявила, что студенткам следовало "лучше следить" за своими публикациями в социальных сетях.

При этом девушек заранее не уведомили об отчислении, поставив их перед фактом: у них заблокировали пропуска в вуз и отключили от студенческих учётных записей.

Напомним, СПбГУ также собирается отчислить студентов, задержанных на пацифистских акциях в Петербурге. Двух из них эта участь не коснётся.


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