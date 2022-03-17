На сайте ЗакСа появились объявления о вакансиях в аппарат

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на замещение четырех руководящих должностей в своем аппарате. Информация об этом появилась на сайте городского парламента.

Ищут начальника секретариата аппарата, начальника управления по работе со СМИ, начальника отдела материального обеспечения управления делами аппарата и начальника сектора архива управления государственной службы и кадров.

Отметим, что до недавнего времени в структуре аппарата ЗакСа не было управления делами, а управление по работе по СМИ называлось управлением по информации и общественным связям. Действующая начальница пресс-службы городского парламента Наталия Жохова подтвердила ЗАКС.Ру, что она, как и другие новые руководители, пришедшие в аппарат в марте, находится в должности исполняющей обязанности.

Документы на участие в конкурсе будут принимать по 4 апреля включительно. Гражданин или гражданский служащий, претендующий на замещение вакантной должности, может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня, сообщили в ЗакСе.