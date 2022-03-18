В РПЦ негативно отнеслись к вопросу отмены моратория на смертную казнь

Русская православная церковь выступает против возврата к смертной казни, сообщил 18 марта зампредседателя Cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Кишпидзе, "отсутствие смертной казни открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение". Что касается вопроса отмены моратория на казнь, то он "не должен быть связан с членством России в Совете Европы или отсутствием такового".

В своих рассуждениях Кипшидзе скептически отнесся к мнению, что страх перед казнью способен предотвратить совершение насильственных преступлений. "Об этом говорит опыт тех стран, где смертная казнь разрешена, в которых уровень преступности далеко не всегда ниже", — отметил представитель РПЦ.

Напомним, 16 марта Россию исключили из Совета Европы. В тот же день сенатор Андрей Клишас заверил, что это никак не скажется на соблюдении моратория на смертную казнь в стране. Между тем, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в конце февраля заявлял о возможности отмены моратория. В начале марта о возможности этого высказывался и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

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