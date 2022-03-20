В Петербурге из-за пацифистской нашивки задержали несовершеннолетнюю девушку

Петербургским правоохранителям не понравилась пацифистская нашивка на одежде несовершеннолетней девушки, в связи с чем её задержали и доставили в отдел полиции № 12, сообщает "ОВД-Инфо", с которым связалась сама задержанная.

Указывается, что на девушку составляют протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

Параллельно в это же время в Москве силовики задерживают граждан, выходящих в пикеты из-за ситуации на Украине.

В Петербурге, напомним, после мартовских митингов полиция продолжает задерживать их участников.

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