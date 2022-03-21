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Новости 12:33

"Та самая поддержка, на которую президент и опирается": Кремль о концерте 18 марта

фото ЗакС политика "Та самая поддержка, на которую президент и опирается": Кремль о концерте 18 марта

Комментируя по просьбе журналистов прошедший 18 марта в Лужниках патриотический митинг-концерт с участием Владимира Путина, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил небывалый уровень поддержки действующего главы государства.

"Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное. Это та самая поддержка, на которую президент опирается, и которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована", — приводит заявление президентского пресс-секретаря ТАСС.

Следует отметить, что перед московским концертом в соцсетях активно появлялись сообщения о наборе массовки. Некоторые независимые СМИ писали о якобы массовом завозе граждан в Лужники. 

Выступая перед публикой в куртке за 1,4 млн рублей, Путин апеллировал к Конституции и Священному Писанию, а также обвинял украинские власти в осуществлении геноцида на Донбассе. В какой-то момент трансляция резко прервалась и вместо президента зрители увидели запись с певцом Олегом Газмановым на сцене.

В Петербурге, между тем, 18 марта в СК "Юбилейный" тоже проходил патриотический концерт. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру


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