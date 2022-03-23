В "Кризисном центре помощи женщинам" в Петербурге откроется отделение для мужчин

В петербургском государственном бюджетном учреждении "Кризисный центр помощи женщинам" планируется открыть отделение помощи мужчинам, оказавшимся в трудной ситуации. Соответствующий законопроект Смольного городской парламент принял за основу 23 марта.

"Целью деятельности нового отделения является сохранение, поддержание и восстановление психического и социального здоровья мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге", — говорится в пояснительной записке к документу.

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что с начала года количество обращений в кризисный центр от мужчин выросло.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сказал, что странно открывать отделение для мужчин в кризисном центре для женщин. Он предложил открыть отдельные центры или назвать действующие по-другому. Сухенко ответил, что мужчин, нуждающихся в поддержке, сравнительно немного, и строить для них отдельное здание преждевременно.

Сергей Еремеев