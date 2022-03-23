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Новости 14:49

Прокуратура сообщила о проверке по факту незаконной свалки на Петергофском шоссе

фото ЗакС политика Прокуратура сообщила о проверке по факту незаконной свалки на Петергофском шоссе

Природоохранная прокуратура совместно с петербургским комитетом по природопользованию проводит проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Свалка обнаружена земельном участке возле дома № 90, корп. 8, лит. Д по Петергофскому шоссе. Мусор лежит на почве вне специально оборудованных мест и представляет собой отходы различных классов опасности — от строительного мусора до бытового. Высота свалочных масс достигает полутора метров, определили в прокуратуре.

В настоящее время надзорное ведомство устанавливает, кому принадлежит земельный участок. "После завершения всех проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Скриншот видео прокуратуры Петербурга и Ленобласти


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