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Новости 11:40

Петербург вновь лидирует по заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург вновь лидирует по заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 1 145 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил 26 марта федеральный оперштаб. Это максимальный результат среди российских регионов — на втором месте оказалась Свердловская область (1 101 больной), на третьем — Москва (925 пациентов).

В городе отмечено 2 272 выздоровления и 131 госпитализация. За сутки в Петербурге от ковида скончались 25 человек.

Всего по России выявлено 24 072 новых случая COVID-19 при 60 933 выздоровлениях. Госпитализированы 4 275 человек, скончались 395 пациентов.


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