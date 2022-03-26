Медведев: Иностранные компании намерены вернуться в Россию

Приостановившие работу в России зарубежные компании просят руководство страны не национализировать их имущество, поскольку собираются вернуться, объявил 26 марта в беседе с РИА Новости замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник выразил убежденность в возвращении предпринимателей и напомнил о возможности потерь для них.

"Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями", — высказался Медведев, попутно назвав Россию "довольно большим, иногда говорят — премиальным" рынком.

"Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной, — продолжил свое повествование замглавы Совбеза. — Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться".

В последнее время Медведев неоднократно делал в СМИ разнообразные заявления. Так, в конце февраля он высказался о возможности возвращения смертной казни в России, неделю назад обнаружил "надежных партнеров" России в том числе в странах Африки, а на днях призвал активнее бороться с несогласованными митингами.