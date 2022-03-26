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Новости 17:29

Роскомнадзор заблокировал зеркало "Бумаги"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал зеркало "Бумаги"

Зеркало сайта петербургского издания "Бумага" было заблокировано Роскомнадзором, рассказали журналисты 26 марта. Они уточнили, что блокировка связана с требованием Генпрокуратуры от 24 февраля — хотя само зеркало было запущено в марте, после блокировки основного сайта издания.

Кроме того, сегодня же стало известно о блокировке сайта "Полигон.Медиа" по требованию Генпрокуратуры от 24 марта. В Telegram-канале издания говорится, что точными сведениями о причинах блокировки сотрудники не располагают, но предполагают ее связь со своей позицией относительно событий на Украине.

Также сегодня социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницы Ateo, TJournal, The Insider*, экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и блогера "Сталингулаг" (Александра Горбунова).

* The Insider внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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