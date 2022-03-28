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Новости 10:39

РКН заблокировал сайты трех региональных изданий

фото ЗакС политика РКН заблокировал сайты трех региональных изданий

Под блокировку Роскомнадзора попали страницы екатеринбургского проекта It's my city, ингушской "Фортанги" и владимирского издания "Довод", обратила внимание "Медиазона"*.

Редакции "Довода" и It's my city  сообщили в своих Telegram-каналах, что в их случаях поводом стали обращения Генпрокуратуры. Ведомство посчитало, что издания распространяли недостоверную информацию о "специальной военной операции".

"Мы не знаем, какая именно заметка так не понравилась властям. Никакой конкретики в документе не содержится", - сообщила редакция "Довода".

"Точные причины блокировки – конкретный материал или новость – нам неизвестны. Будем разбираться", - заявили в It's my city.

Оба издания пообещали продолжить работу.

 

 *"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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