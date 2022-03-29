"Солдатские матери Санкт-Петербурга": "Количество обращений к нам выросло в 10 раз"

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля. О чем нужно помнить призывнику и насколько сложно будет попасть на альтернативную службу - ЗАКС.Ру рассказала председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Оксана Парамонова. Она также дала совет родителям, узнавшим, что их сын попал в плен.

- Военный комиссариат Петербурга заявил, что весенний призыв будет проходить в сложной обстановке. По своей работе вы эту сложность ощущаете?

- Конечно. Для нас призыв всегда проходит в сложной обстановке, потому что проблем при призыве всегда много и нарушений довольно много мы фиксируем. Если они (военный комиссариат - ЗАКС.Ру) заявляют про сложную обстановку, я полагаю, что они ощущают некое общественное настроение, которое в этом году отличается от обычного.

Общество сейчас будет более внимательно относиться к этой процедуре, люди будут более включены, потому что риск для них стал выше. Поэтому военкоматы, как мне кажется, думают, что для них будет сложнее. Одно дело - управлять людьми, которые сами себя не защищают, другое - взаимодействовать с людьми, у которых есть какие-то позиции и которые понимают, что важно защищать свое право, свою жизнь. Обычно проблемы военкоматам в Петербурге создавали два-три десятка людей, которые пытались себя защищать, а сейчас, возможно, они понимают, что стало больше людей, которые находятся в состоянии тревоги.

- В октябре 2021 года "Солдатские матери Санкт-Петербурга" объявили о прекращении оказания помощи военнослужащим. С чем это было связано и чем вы занимаетесь сейчас?

- Мы объявили, что прекращаем оказывать помощь военнослужащим так, как мы оказывали ее на протяжении последних 30 лет. Внешней причиной стал приказ ФСБ о запрете на сбор фактически любой информации об армии под угрозой уголовного преследования. Для того, чтобы реагировать, оказывать правовую помощь и взаимодействовать с органами военного управления нам необходимо было собирать такую информацию.

С октября мы этого делать не можем. Теперь мы оказываем информационно-методическую помощь родителям, которые действуют сами, от своего имени и в защиту собственных сыновей. Мы знаем проблемы, с которыми они могут столкнуться. Нами описаны определенные инструменты, которыми они могут воспользоваться. Наша задача - максимально широко распространять их, просвещать родителей.

В октябре запрос на нашу деятельность упал. Но сейчас, с началом специальной военной операции, сильно возрос. Количество обращений увеличилось буквально в 10 раз. В основном, они связаны с тем, что сейчас происходит на границах и в Украине. Мы остаемся в рамках российского законодательства. Плюс эти рамки стали еще более жесткими в силу принятия законов о фейках и о дискредитации вооруженных сил.

- С чем к вам сейчас чаще всего обращаются?

- У нас по-прежнему продолжает работать направление по защите прав призывников. Спрашивают про постановку на воинский учет, про подготовку к призыву, про то, как собирать документы. С начала военных действий выросло количество запросов, связанных с реализацией права на альтернативную гражданскую службу.

Обращаются к нам в связи с тем, что с 18 февраля начались военные сборы для граждан, пребывающих в запасе. Они продолжаются до сих пор.

Обращаются родители солдат, с которыми утеряна связь. Это и срочники, и контрактники. Обращаются родители военнослужащих, которые были срочниками и вдруг стали контрактниками. Есть несколько обращений от родителей, которые говорили, что их дети в плену. Обращаются с вопросами оказания медицинской помощи.

- Попасть на альтернативную гражданскую службу в этом году будет сложнее?

- Трудно сказать. Понимаете, в чем дело, в обычной ситуации, люди взвешивают: 21 месяц [длится альтернативная гражданская] служба, непонятно что я там буду делать… Больше критериев, которые человека притормаживают. Он принимает решение, оценивая больше обстоятельств. А в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, эти критерии уходят на задний план, потому что представляется риск попасть в боевые условия. Сколько этот риск будет сохраняться, общество не понимает. Отсюда это чувство растерянности и желание закрыть для себя этот вопрос. Закрыть его можно через альтернативную службу, поэтому желающих будет больше.

- Если желающих будет больше, то устроиться на АГС будет сложнее?

- Это как посмотреть. Когда этот инструмент только появился, первопроходцам было очень трудно. Когда человек один в городе, например, он весь огонь принимает на себя, ему тяжело. А когда есть поток, есть сообщество, возможно, будет легче. Сопротивление системы будет, но оно и раньше было. Военкоматы не жаждут обычно давать АГС без проблем, хотя всё зависит от конкретных военных комиссаров и глав администраций.

- На ваш взгляд, почему Госдума перенесла рассмотрение законопроекта, который обязывает граждан призывного возраста самостоятельно приходить в военкомат, если они не получили повестку?

- Мне кажется, они оценивают состояние общества. Видимо, получили какую-то обратную связь. На мой взгляд, это хороший признак. Хуже было бы, если бы они вообще не обращали внимания на то, что происходит.

Но они к этому вернутся - это очевидно. Не надо питать иллюзий, что это не введут. Пусть с октября, к следующему призыву, но введут, я полагаю.

- Вы говорили о срочниках, которые "вдруг стали контрактниками" . Как это происходит?

- Есть процедура перевода на контракт. Она предполагает несколько этапов: написание рапорта, проведение военно-врачебной комиссии, определение годности к контрактной службе, направление документов в Минобороны, проверку этих документов, приказ и только потом подписание контракта. Эта история занимает, как я понимаю, месяц минимум.

Мы знаем, что после признания [Минобороны] факта [присутствия срочников на Украине], некоторым родителям удалось вывезти своих детей с территории Украины. Они обратились в надзорные ведомства, которые повлияли на то, что их вывели. Дальше начиналось разбирательство здесь. Сейчас, как мы знаем из сообщений родителей, проверки идут. Чем они закончатся, пока сложно сказать. Но важно, чтобы общество не молчало на эту тему, чтобы родители писали обращения, указывая на те обстоятельства, в которых оказались их дети, и чтобы сами военнослужащие по возможности на попятную не шли.

- Что делать родителям, если к ним поступит информация, что их сын в плену?

- Мы знаем, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова занимается этими вопросами. Обращаться стоит к ней, можно через правозащитные организации. Тем, кто к нам обращается с такими историями, мы даем ее контакты и рекомендуем писать заявление на ее имя. Процедура не быстрая, но обмен так или иначе будет проводиться, мы полагаем. Москалькова пока - самое понятное лицо, с которым по этому поводу стоит коммуницировать.

- В условиях поднявшейся волны патриотизма поступают ли вам угрозы или жалобы на вашу работу?

- Конкретно я никаких угроз не получала. Социальные сети я не использую. Но в группу "Вконтакте" к нам первое время очень много писали призывов и требований с украинской стороны. Были звонки от людей, которые спрашивали, как поскорее в армию попасть.

- У вас это спрашивали?

- Да. Я направляла их в военкомат, что я еще могу сделать? Но это были единичные случаи. Я полагаю, что нет большой волны патриотизма. Есть только картинка, у которой нет внутреннего содержания.

- Почему вы так считаете?

- Мне кажется, мы в последние годы только и делаем, что рисуем картинку. За этим внешним мы теряем содержание. Слишком увлеклись созданием образов, потемкинских деревень. Но это мое впечатление, оно может не коррелировать с вашим или со впечатлением читателей. Понимаете, когда я получаю реальные обращения, я вижу, что они про другое. Они про "что делать, чтобы сохранить жизнь". Да, родители очень разные. Активности, с моей точки зрения, мало, движения в сторону сохранения жизни сына мало, но все равно внутри этих обращений есть боль за то, что происходит. Может быть, даже собственные разочарования. А с лозунгами к нам никто не звонит. Для чего это делать?

- Были у вас случаи, когда матери рвались ехать забирать своих сыновей?

- Знаю о случаях, когда матери приезжали и искали детей на территории России, на месте учений у границ. Были такие. Но их единицы. Думаю, в голове у родителей могут быть такие мысли, эти мысли совершенно понятны. Для меня это проявление материнского чувства.

- Что вы можете посоветовать призывнику, которого вызывают в военкомат?

- Во-первых, почитать, зачем вызывают, и понять, что там будет. Почитайте повестку. Написано там может быть разное и в зависимости от того, что там написано, вы можете подумать о своих действиях.

Ну а глобально - определитесь со своей позицией. Каждый должен задать себе вопрос, скорее за военную он службу или за отказ от нее. Ситуация сейчас такова, что российская армия делает то, что она делает. Важно задать вопрос себе. В зависимости от ответа заявлять позицию - могу ли я проходить военную службу со всеми своими особенностями, здоровьем, образованием и убеждениями. Многие молодые люди не имеют этой позиции, они считают, что там (в военкомате - прим. ЗАКС.Ру) сидят люди, которые знают лучше. Нужно задать этот вопрос самому себе и честно на него ответить.

- Военный комиссариат предлагает сделать на сайтах школ Петербурга раздел о вооруженных силах. Как вы к этому относитесь? Что должно быть в таком разделе?

- Я считаю, что школы напичканы информацией об армии, службе, ура-патриотизмом и так далее. Мне кажется, что это too much. В школах есть ОБЖ, в школах есть НВП, есть полевые выезды, когда детей приглашают в учебные воинские части. В школах ничего не говорится об альтернативной службе, зато школы участвуют в первоначальной постановке на воинский учет. Оснований законных у них для этого нет, они это делают просто по взаимодействию с военкоматами. Я не говорю об отдельных учителях, я говорю о системе. Системно в школе этого очень много.

Хотелось бы, чтобы у молодого человека картина мира была не черно-белой. Потому что в черно-белой картине мира мы перестаем быть людьми. Потом эти же представители власти будут страдать от того, что эти дети, которых они погрузили в эту черно-белую картину, перестали быть людьми.

Беседовал Сергей Еремеев