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Новости 12:48

За сутки в Петербурге подросла заболеваемость ковидом

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге подросла заболеваемость ковидом

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 084 новых случая коронавирусной инфекции, что ставит город на второе место после Москвы — там федеральный оперштаб насчитал 1 165 заболевших. Днем ранее Северная столица первенствовала в списке по приросту зараженных COVID-19, однако тогда количество новых пациентов не дотягивало до тысячи, составляя 980 человек.

Помимо выявляемости, за сутки в Петербурге увеличилось количество госпитализаций — со 151 накануне до 198 в среду. Также выросло количество выздоровлений (с 1 959 до 3 741) и количество летальных исходов (с 17 до 20).

В целом по России за сутки выявлено 20 145 новых случаев коронавируса, выздоровело 51 085 пациентов. Госпитализация потребовалась 4 299 больным. От последствий заболевания скончались 352 человека.


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