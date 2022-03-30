В новом учебном году для петербуржцев с аутизмом откроют семь школьных классов

В Петербурге в следующем учебном году откроют семь дополнительных ресурсных классов для детей с аутизмом, на сегодняшний день их насчитывается 22. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела общего образования комитета по образованию Анну Грубскую. Она напомнила, что еще семь лет назад город располагал только одним таким классом.

"Мы составили перспективные планы на несколько лет, мы понимаем, в каких районах нужно открывать ресурсные классы в следующем учебном году, через год, через два года. Потому что есть родители, которые позаботились об этом заранее", - отметила чиновница.

По имеющейся у Грубской информации, всего в городских школах сегодня обучаются 199 детей с расстройством аутического спектра (РАС), из них 113 занимаются в ресурсных классах. Ожидается, что 1 сентября в такие классы зачислят еще 74 ребенка с РАС. Для зачисления необходимо связаться либо в профильный комитет, либо с общественными организациями, контактирующими со Смольным, после чего детям предстоит пройти специальную медико-педагогическую комиссию.