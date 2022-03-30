Оредеж удостоился звания "Населенный пункт воинской доблести"

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти единогласно поддержали присвоение поселку Оредеж почетного звания "Населенный пункт воинской доблести", о чем сообщила пресс-служба регионального парламента.

Решение, как провозглашается в сообщении, приняли с целью увековечить память о партизанской борьбе, в которой массово участвовали жители поселка на юге области в годы Великой Отечественной войны.

В документе о присвоении Оредежу почетного звания особо оговаривается, что местные жители спасли многих мирных сограждан от принудительного вывоза на территорию Германии. В ближайшее время в поселке установят стелу в память о его героях.