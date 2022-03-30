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Оредеж удостоился звания "Населенный пункт воинской доблести"

фото ЗакС политика Оредеж удостоился звания "Населенный пункт воинской доблести"

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти единогласно поддержали присвоение поселку Оредеж почетного звания "Населенный пункт воинской доблести", о чем сообщила пресс-служба регионального парламента.

Решение, как провозглашается в сообщении, приняли с целью увековечить память о партизанской борьбе, в которой массово участвовали жители поселка на юге области в годы Великой Отечественной войны. 

В документе о присвоении Оредежу почетного звания особо оговаривается, что местные жители спасли многих мирных сограждан от принудительного вывоза на территорию Германии. В ближайшее время в поселке установят стелу в память о его героях.


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